фото: ГСЧС Украины в Черниговской области

Трагический случай произошел вблизи села Боромики Черниговского района. В салоне авто обнаружили тело погибшего мужчины, пропавшего в минувшие выходные

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, автомобиль обнаружили в реке Десна 1 июля. В тот же день спасатели подняли машину на поверхность.

"В салоне было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения, пропавшего 28 июня 2025 года", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.