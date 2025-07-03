На Черниговщине со дна реки подняли авто с телом человека
Трагический случай произошел вблизи села Боромики Черниговского района. В салоне авто обнаружили тело погибшего мужчины, пропавшего в минувшие выходные
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.
По имеющимся данным, автомобиль обнаружили в реке Десна 1 июля. В тот же день спасатели подняли машину на поверхность.
"В салоне было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения, пропавшего 28 июня 2025 года", — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, на днях в Хмельницком в реке Кудрянка обнаружили тело неизвестного мужчины.
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