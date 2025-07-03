13:37  02 июля
На Волыни авто слетело в кювет и опрокинулось: водитель погиб
11:32  02 июля
В Киеве задержали водителя такси, избившего певицу Тоню Матвиенко
10:22  02 июля
Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек
UA | RU
UA | RU
03 июля 2025, 05:05

На Черниговщине со дна реки подняли авто с телом человека

03 июля 2025, 05:05
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины в Черниговской области
Читайте також
українською мовою

Трагический случай произошел вблизи села Боромики Черниговского района. В салоне авто обнаружили тело погибшего мужчины, пропавшего в минувшие выходные

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, автомобиль обнаружили в реке Десна 1 июля. В тот же день спасатели подняли машину на поверхность.

"В салоне было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения, пропавшего 28 июня 2025 года", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, на днях в Хмельницком в реке Кудрянка обнаружили тело неизвестного мужчины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
смерть утопленники спасатели авто Черниговская область река трагедия водоем утопление
В Ровенской области утонули два человека
01 июля 2025, 07:10
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
30 июня 2025, 08:30
В Николаеве в реке Южный Буг утонул мужчина
30 июня 2025, 00:35
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
"Многие думают, что я где-то сижу чилю": юморист Андрей Лузан раскрыл название подразделения, в котором он служит
03 июля 2025, 05:20
Юморист Юрий Ткач во второй раз сделал предложение своей жене
03 июля 2025, 04:45
На РФ наказали мужчину, объявившего награду за пойманного Путина: какой приговор он получил
03 июля 2025, 04:30
В Одесской области мужчина убил знакомого из-за разных взглядов на воспитание детей
03 июля 2025, 03:55
На Буковине мужчина наловил рыбы и раков почти на полмиллиона гривен
03 июля 2025, 03:40
Жители Запорожской области уплатили более 6 миллиардов налогов
03 июля 2025, 03:15
США приостановили передачу оружия, которое уже было почти в Украине - СМИ
03 июля 2025, 02:50
На Франковщине спасли упавшую в колодец корову
03 июля 2025, 02:30
В Житомирской области 12-летний мальчик сел за руль мотоцикла и попал в аварию: пострадал его 9-летний пассажир
03 июля 2025, 02:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »