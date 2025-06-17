фото: ГСЧС

В ночь на 17 июня в Черниговской области произошла очередная атака российских окупантов, во время которой применили беспилотные дроны и крылатую ракету

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

В Прилуцком районе враг нанес удар по одному из поселков с помощью беспилотника. В результате атаки сильно пострадал двухэтажный жилой дом. В нем разрушена крыша, выбиты окна, разрушены несколько гаражей, а также повреждены легковые автомобили. Пострадала 38-летняя женщина, ей оперативно была оказана медицинская помощь.

Кроме того, в областном центре Черниговщины был нанесен удар крылатой ракетой по жилому микрорайону. Из-за взрыва повреждено несколько домов и хозяйственных построек. К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв среди населения.

Напомним, 5 человек погибли и 6 ранены после удара российского дрона по Прилукам Черниговской области.