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17 июня 2025, 19:49

Российские удары по Черниговской области: повреждены дома, ранена 38-летняя женщина

17 июня 2025, 19:49
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фото: ГСЧС
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В ночь на 17 июня в Черниговской области произошла очередная атака российских окупантов, во время которой применили беспилотные дроны и крылатую ракету

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

В Прилуцком районе враг нанес удар по одному из поселков с помощью беспилотника. В результате атаки сильно пострадал двухэтажный жилой дом. В нем разрушена крыша, выбиты окна, разрушены несколько гаражей, а также повреждены легковые автомобили. Пострадала 38-летняя женщина, ей оперативно была оказана медицинская помощь.

Кроме того, в областном центре Черниговщины был нанесен удар крылатой ракетой по жилому микрорайону. Из-за взрыва повреждено несколько домов и хозяйственных построек. К счастью, по предварительным данным, обошлось без жертв среди населения.

Напомним, 5 человек погибли и 6 ранены после удара российского дрона по Прилукам Черниговской области.

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