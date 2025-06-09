На Чернігівщині у колишнього податківця знайшли необґрунтовані активи на 8,5 млн грн

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідством встановлено, що посадовцю належать Volvo XC 90 2020 року випуску, вартістю 1,9 млн грн, квартира столичному у ЖК "Crystal Park Tower" за 3,7 млн грн та три автостоянки вартістю 2,2 млн грн кожен в цьому ж елітному житловому комплексі без підтверджених законних доходів або заощаджень, які могли б пояснити такі придбання.

"ДБР продовжує системну роботу щодо викриття фактів незаконного збагачення посадовців та повернення таких активів державі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Чернігівщині російський дрон влучив у будинок начальника пожежної частини, загинула його сім’я.