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09 червня 2025, 11:59

На Чернігівщині у колишнього податківця знайшли необґрунтовані активи на 8,5 млн грн

09 червня 2025, 11:59
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фото: ілюстративне
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За матеріалами Державного бюро розслідувань суд розгляне обґрунтованість активів колишнього начальника Головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Слідством встановлено, що посадовцю належать Volvo XC 90 2020 року випуску, вартістю 1,9 млн грн, квартира столичному у ЖК "Crystal Park Tower" за 3,7 млн грн та три автостоянки вартістю 2,2 млн грн кожен в цьому ж елітному житловому комплексі без підтверджених законних доходів або заощаджень, які могли б пояснити такі придбання.

"ДБР продовжує системну роботу щодо викриття фактів незаконного збагачення посадовців та повернення таких активів державі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Чернігівщині російський дрон влучив у будинок начальника пожежної частини, загинула його сім’я.

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