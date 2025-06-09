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09 июня 2025, 11:59

На Черниговщине у бывшего налоговика обнаружили необоснованные активы на 8,5 млн грн

09 июня 2025, 11:59
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По материалам Государственного бюро расследований суд рассмотрит обоснованность активов бывшего начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствием установлено, что должностному лицу принадлежат Volvo XC 90 2020 года выпуска, стоимостью 1,9 млн грн, квартира столичному в ЖК "Crystal Park Tower" за 3,7 млн грн и три автостоянки стоимостью 2,2 млн грн каждый в этом же элитном жилом комплексе без подтвержденных законных доходов или сделок.

"ГБР продолжает системную работу по разоблачению фактов незаконного обогащения чиновников и возвращению таких активов государству", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Черниговской области российский дрон попал в дом начальника пожарной части, погибла его семья.

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