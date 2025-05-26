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26 травня 2025, 01:14

На Чернігівщині в парку пролунав вибух: що відомо

26 травня 2025, 01:14
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фото: поліція
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Подія сталася в неділю, 25 травня, у місті Ніжин. На території парку стався вибух

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Нетверезий місцевий житель відпочивав у парку і кинув гранату в бік дерев.

На щастя, внаслідок вибуху люди не постраждали.

Поліція затримала 44-річного чоловіка на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (хуліганство). Затриманому загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, 20 травня на Миколаївщині у дворі будинку вибухнула граната, загинув 3-річний хлопчик. Жінка, яка принесла боєприпас у двір до сусідів, померла у лікарні.

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