Росія атакувала Україну ракетами та ударними БпЛА: ППО приземлила понад 50 дронів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Вночі 30 травня окупаційна армія РФ запустила по Україні 92 засоби повітряного нападу — балістичні ракети та ударні дрони. Сили ППО знешкодили 56 ворожих цілей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Основними напрямками повітряного удару ворога стали Харківщина, Одещина та Донеччина. Відомо, що Росія спрямувала на Україну:

дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області;

90 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 — збито вогневими засобами ураження, 30 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки були зафіксовані влучання у 12 локаціях.

Нагадаємо, днями Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $45 млн.