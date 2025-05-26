Фото: Нацполиция

В Черниговской области правоохранители задержали мужчину. Он напал на военного и нанес ему телесные повреждения

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

25 мая правоохранителям сообщили, что в помещении Прилуцкого ТЦК и СП мужчина напал на военного и нанес ему телесные повреждения. В частности, ранение предплечья ножом. Известно, что этот мужчина был доставлен туда для проверки документов.

Потерпевшего госпитализировали. Злоумышленника отправили в изолятор временного содержания.

"Следователь полиции под процессуальным руководством Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны расследует уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Луцке мужчина военнообязанный напал на военного ТЦК. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию. Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.