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26 мая 2025, 21:35

В Черниговской области мужчина с ножом напал на ТЦК

26 мая 2025, 21:35
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Фото: Нацполиция
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В Черниговской области правоохранители задержали мужчину. Он напал на военного и нанес ему телесные повреждения

Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.

25 мая правоохранителям сообщили, что в помещении Прилуцкого ТЦК и СП мужчина напал на военного и нанес ему телесные повреждения. В частности, ранение предплечья ножом. Известно, что этот мужчина был доставлен туда для проверки документов.

Потерпевшего госпитализировали. Злоумышленника отправили в изолятор временного содержания.

"Следователь полиции под процессуальным руководством Черниговской специализированной прокуратуры в сфере обороны расследует уголовное производство по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Луцке мужчина военнообязанный напал на военного ТЦК. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию. Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

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