Оформив кредити на друга: на Чернігівщині викрили онлайн-шахрая

фото: Нацполіція

У місті Ічня Прилуцького району поліцейські викрили 22-річного чоловіка, який шахрайським шляхом оформив два онлайн-кредити на ім’я свого знайомого. Сума завданих збитків перевищила 10 тисяч гривень

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

Про інцидент правоохоронцям повідомив сам 22-річний потерпілий. Хлопець звернувся до місцевого відділення поліції після того, як почав отримувати численні дзвінки від представників фінансових компаній із вимогами повернення позики, якої не оформлював.

У ході перевірки з’ясувалося, що шахрайську схему реалізував його 22-річний знайомий, якому він довірливо передавав свій мобільний телефон для тимчасового користування. Саме тоді шахрай скористався збереженими паролями й доступом до банківських додатків.

"У такий спосіб зловмисник оформив два онлайн-кредити на ім’я потерпілого загалом більш ніж на 10 тисяч гривень", — йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали порушника, який вирішив збагатитися за чужий рахунок. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше житель Тернопільщини хотів придбати авто, а втратив майже 130 тисяч гривень.