Оформил кредиты на друга: на Черниговщине разоблачили онлайн-мошенника

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В городе Ичня Прилукского района полицейские разоблачили 22-летнего мужчину, который мошенническим путем оформил два онлайн-кредита на имя своего знакомого. Сумма нанесенного ущерба превысила 10 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

Об инциденте правоохранителям сообщил сам 22-летний потерпевший. Парень обратился в местное отделение полиции после того, как начал получать многочисленные звонки от представителей финансовых компаний с требованиями возврата ссуды, которую не оформлял.

В ходе проверки выяснилось, что мошенническую схему реализовал его 22-летний знакомый, которому он доверительно передавал свой мобильный телефон для временного пользования. В это время мошенник воспользовался сохраненными паролями и доступом к банковским приложениям.

"Таким образом, злоумышленник оформил два онлайн-кредита на имя потерпевшего в общей сложности более чем на 10 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали нарушителя, решившего обогатиться за чужой счет. Правоохранители уже открыли уголовное производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее житель Тернопольщины хотел приобрести автомобиль, а потерял почти 130 тысяч гривен.