На Чернігівщині російський дрон поранив 74-річну жінку: її госпіталізували
У понеділок, 5 травня, російські військові атакували безпілотником прикордонне село Семенівської громади Новгород-Сіверського району
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що ворог спрямував дрон на місцеву мешканку в той момент, коли вона працювала вдома по господарству.
74-річна пенсіонерка отримала поранення. Її доставили до медичного закладу, де надали необхідну допомогу.
Поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції задокументували наслідки ворожої атаки, опитали потерпілу та зібрали докази чергового воєнного злочину РФ.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — "Порушення законів та звичаїв війни".
Нагадаємо, російська армія минулої доби, 5 травня, вбила трьох жителів Донецької області, ще 16 людей зазнали поранень.
Окрім того, окупанти здійснили 479 атак по населених пунктах Запорізької області.