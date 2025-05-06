На Чернігівщині російський дрон поранив 74-річну жінку: її госпіталізували

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Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ворог спрямував дрон на місцеву мешканку в той момент, коли вона працювала вдома по господарству.

74-річна пенсіонерка отримала поранення. Її доставили до медичного закладу, де надали необхідну допомогу.

Поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції задокументували наслідки ворожої атаки, опитали потерпілу та зібрали докази чергового воєнного злочину РФ.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — "Порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, російська армія минулої доби, 5 травня, вбила трьох жителів Донецької області, ще 16 людей зазнали поранень.

Окрім того, окупанти здійснили 479 атак по населених пунктах Запорізької області.