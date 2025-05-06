На Черниговщине российский дрон ранил 74-летнюю женщину: ее госпитализировали

фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что враг направил дрон на местную жительницу в тот момент, когда она работала дома по хозяйству.

74-летняя пенсионерка получила ранения. Ее доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.

Полицейские Новгород-Северского райотдела полиции задокументировали последствия вражеской атаки, опросили потерпевшую и собрали доказательства очередного военного преступления РФ.

Следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, российская армия за прошедшие сутки, 5 мая, убила трех жителей Донецкой области, еще 16 человек получили ранения.

Кроме того, оккупанты совершили 479 атак по населенным пунктам Запорожской области.