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06 мая 2025, 10:15

На Черниговщине российский дрон ранил 74-летнюю женщину: ее госпитализировали

06 мая 2025, 10:15
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фото: Национальная полиция
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В понедельник, 5 мая, российские военные атаковали беспилотником пограничную деревню Семеновской общины Новгород-Северского района

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что враг направил дрон на местную жительницу в тот момент, когда она работала дома по хозяйству.

74-летняя пенсионерка получила ранения. Ее доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.

Полицейские Новгород-Северского райотдела полиции задокументировали последствия вражеской атаки, опросили потерпевшую и собрали доказательства очередного военного преступления РФ.

Следователи открыли уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, российская армия за прошедшие сутки, 5 мая, убила трех жителей Донецкой области, еще 16 человек получили ранения.

Кроме того, оккупанты совершили 479 атак по населенным пунктам Запорожской области.

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