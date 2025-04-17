Иллюстративное фото

В Чернигове мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК. Теперь он получил свой судебный приговор

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Чернигове суд назначил мужчине два года испытательного срока за то, что тот не пришел в ТЦК после получения повестки военно-врачебную комиссию мужчина прошел еще в 2024 году.

Однако впоследствии он так и не пришел в ТЦК для направления в воинскую часть. На суде мужчина раскаялся и признал вину. Суд учел, что его жена уже проходит военную службу, а также то, что у мужчины на содержании пожилые родители.

Поэтому суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком.

Напомним, ранее в Полтавской области мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации. Он заявил, что не пришел в ТЦК, потому что военный билет "спрятала женщина, у которой он арендует жилье". Его приговорили к 3 годам лишения свободы.