Ілюстративне фото

На Полтавщині чоловік отримав вирок за ухилення від мобілізації. При цьому на суді він заявляв, що його дружина повідомляла ТЦК про стан його здоров'я

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

У Полтавській області засудили до 3 років позбавлення волі чоловіка за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до служби, але він потім не прийшов до ТЦК для відправлення до військової частини.

У суді чоловік заявив, що його військовий квиток "заховала жінка, в якої він орендує житло". Він також сказав, що його дружина нібито повідомляли ТЦК про його стан здоров'я. Однак працівники ТЦК підтвердили, що він не відповідав на дзвінки та не прийшов.

Нагадаємо, раніше у Львові чоловіка судили за ухилення від мобілізації. Військово-лікарська комісія визнала його придатним для служби. Проте він так і не з'явився до ТЦК.