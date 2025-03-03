Різанина в ТРЦ у Чернігові: поліція затримала нападника
Інцидент стався вчора, 2 березня, в одному з торгово-розважальних центрів Чернігова. Нападника на жінок затримали
Про це повідомив пресцентр Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews
Виявилося, що невідомий чоловік з ножем кидався на перехожих та різав їх.
"Зловмисник напав на двох жінок та завдав їм тілесних ушкоджень", ― йдеться у повідомленні.
Загрози життю потерпілих немає. Жінкам надали медичну допомогу.
Фігуранта затримали, у нього вилучили ніж. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, на Тернопільщині свиня заколола чоловіка, який намагався заколоти її.
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