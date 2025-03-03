Різанина в ТРЦ у Чернігові: поліція затримала нападника

фото: Нацполіція

Інцидент стався вчора, 2 березня, в одному з торгово-розважальних центрів Чернігова. Нападника на жінок затримали

Про це повідомив пресцентр Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews

Виявилося, що невідомий чоловік з ножем кидався на перехожих та різав їх.

"Зловмисник напав на двох жінок та завдав їм тілесних ушкоджень", ― йдеться у повідомленні.

Загрози життю потерпілих немає. Жінкам надали медичну допомогу.

Фігуранта затримали, у нього вилучили ніж. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Тернопільщині свиня заколола чоловіка, який намагався заколоти її.