Резня в ТРЦ в Чернигове: полиция задержала нападавшего

фото: Нацполиция

Инцидент произошел вчера, 2 марта, в одном из торгово развлекательных центров Чернигова. Нападавшего на женщин мужчину задержали

Об этом сообщил пресс-центр Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

Оказалось, что неизвестный мужчина с ножом бросался на людей и резал их.

"Злоумышленник напал на двух женщин и нанес им телесные повреждения", ― говорится в сообщении.

Угрозы жизни потерпевших нет. Женщинам оказали медицинскую помощь.

Фигуранта задержали, у него изъяли нож. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Тернопольской области свинья заколола мужчину, который пытался заколоть ее.