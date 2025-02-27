Черниговский банк крови пополнили бельгийцы: кто стал донором

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине Люк Якобс и директор представительства Enabel в Украине Дирк Депре в знак поддержки украинцев стали донорами крови в Чернигове

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Говорит, решение поделиться кровью с украинцами было спонтанным, а потому еще более искренним.

"Вот это о действиях и настоящей поддержке Черниговщины. Такие поступки вдохновляют. Жму руку донорам и спасибо", - подчеркнул начальник ОВА.

Напомним, на прошлой неделе специальный представитель США по России и Украине Кит Келлог посетил украинских защитников в Ирпенском военном госпитале.