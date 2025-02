Спецпредставник США відвідав поранених українських військових

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає RegioNews.

У госпіталі його супроводжував посол США Бріджит Брінк.

"Емоційний візит до українського Ірпінського військового госпіталю сьогодні, щоб відвідати поранених бійців/людей з ампутованими кінцівками з послом Брінк (ред.посол США в Україні Бріджит Брінк). Бути з цими воїнами – ось чому президент Трамп абсолютно правий щодо припинення цієї війни. Вбивства мають припинитися. 45-47й (ред. президент США) зробить це", - написав Келлог в соцмережі Х.

An emotional visit to Ukraine's Irpin Military Hospital today to visit wounded soldiers/amputees with Amb Brink ⁦@USAmbKyiv⁩. Being with these warriors is why President Trump @POTUS is absolutely right about ending this war. The killing must stop. 45-47 will do it. pic.twitter.com/U0onK0YuvF