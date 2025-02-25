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25 лютого 2025, 15:45

Захисники Чернігівщини показали, як збили російський "шахед" зі стрілецької зброї

25 лютого 2025, 15:45
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фото: ДПСУ
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Вночі під час чергової атаки ворожих дронів прикордонники знищили над Чернігівщиною ударний безпілотник типу "Shahed 136"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Зафіксувавши політ баражуючого боєприпасу, охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї. У результаті влучного попадання ворожий БпЛА було збито", — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше військові моряки показали, як вночі знищили 10 "шахедів" над Одещиною.

РФ війна прикордонники Чернігівська область дрон БПЛА атака шахед
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