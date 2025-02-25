Защитники Черниговщины показали, как сбили российский "шахед" из стрелкового оружия
Ночью во время очередной атаки вражеских дронов пограничники уничтожили над Черниговщиной ударный беспилотник типа "Shahed 136"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Зафиксировав полет баражирующего боеприпаса, охранники границы открыли огонь из стрелкового оружия. В результате точного попадания вражеский БпЛА был сбит", — отметили в ГПСУ.
Напомним, ранее военные моряки показали, как ночью уничтожили 10 "шахедов" над Одесской областью.
На Сумском направлении украинские военные уничтожили понтонную переправу врага и пушкуВсе новости »
25 февраля 2025, 11:25ВСУ уничтожили еще 1300 оккупантов, пять танков и 26 артсистем россиян
25 февраля 2025, 08:42В ВСУ посчитали потери российских войск за неделю
25 февраля 2025, 04:00
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Россияне атаковали КАБами поселок на Харьковщине: пострадали мирные жители
25 февраля 2025, 16:20Стало известно, сколько мужчин покинули Украину из-за войны
25 февраля 2025, 16:144 тысячи евро за услугу: на Прикарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы
25 февраля 2025, 15:54Опрос показал, что большинство поляков хотят быстрого завершения войны в Украине
25 февраля 2025, 15:27Войска РФ ударили по Краматорску: есть жертва и пострадавший
25 февраля 2025, 15:20Не выдержало сердце: во Львовской области в учебном центре умер монастырский послушник
25 февраля 2025, 15:16Присвоил 4,5 млн грн: в Сумской области военный продал оборудование, которое должен был передать на фронт
25 февраля 2025, 15:10В Ровенской области полиция обнаружила у 33-летнего мужчины мини-арсенал оружия
25 февраля 2025, 14:58Влетел на полной скорости в автобус: в столице будут судить водителя за смертельное ДТП
25 февраля 2025, 14:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства