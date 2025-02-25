03:10  25 февраля
Евровидение 2025: Украина поднялась в рейтинге букмекеров
23:44  24 февраля
Схема на продаже электричества: стали известны новые подробности расследования касательно Татьяны Крупы
02:05  25 февраля
"Да здравствует король": хакеры показали на мониторах министерства в США "нежности" Трампа и Маска
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2025, 15:45

Защитники Черниговщины показали, как сбили российский "шахед" из стрелкового оружия

25 февраля 2025, 15:45
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Ночью во время очередной атаки вражеских дронов пограничники уничтожили над Черниговщиной ударный беспилотник типа "Shahed 136"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Зафиксировав полет баражирующего боеприпаса, охранники границы открыли огонь из стрелкового оружия. В результате точного попадания вражеский БпЛА был сбит", — отметили в ГПСУ.

Напомним, ранее военные моряки показали, как ночью уничтожили 10 "шахедов" над Одесской областью.

РФ война пограничники Черниговская область дрон БПЛА атака шахед
На Сумском направлении украинские военные уничтожили понтонную переправу врага и пушку
25 февраля 2025, 11:25
ВСУ уничтожили еще 1300 оккупантов, пять танков и 26 артсистем россиян
25 февраля 2025, 08:42
В ВСУ посчитали потери российских войск за неделю
25 февраля 2025, 04:00
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Россияне атаковали КАБами поселок на Харьковщине: пострадали мирные жители
25 февраля 2025, 16:20
Стало известно, сколько мужчин покинули Украину из-за войны
25 февраля 2025, 16:14
4 тысячи евро за услугу: на Прикарпатье разоблачили схему незаконного пересечения границы
25 февраля 2025, 15:54
Опрос показал, что большинство поляков хотят быстрого завершения войны в Украине
25 февраля 2025, 15:27
Войска РФ ударили по Краматорску: есть жертва и пострадавший
25 февраля 2025, 15:20
Не выдержало сердце: во Львовской области в учебном центре умер монастырский послушник
25 февраля 2025, 15:16
Присвоил 4,5 млн грн: в Сумской области военный продал оборудование, которое должен был передать на фронт
25 февраля 2025, 15:10
В Ровенской области полиция обнаружила у 33-летнего мужчины мини-арсенал оружия
25 февраля 2025, 14:58
Влетел на полной скорости в автобус: в столице будут судить водителя за смертельное ДТП
25 февраля 2025, 14:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »