У ЗСУ порахували втрати російських військ за тиждень
За минулий тиждень, із 16 по 23 лютого, Сили оборони України знищили близько 8 790 російських окупантів, а також 2 597 одиниць озброєння та військової техніки загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 5 танків;
- 140 бойових броньованих машин;
- 397 артилерійських систем;
- 13 РСЗВ;
- 14 установок ППО;
- 878 одиниць автотехніки;
- 8 одиниць спецтехніки.
"Також наші захисники знищили ворожу ракету та 1051 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 868 тисяч росіян.
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