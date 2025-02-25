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25 лютого 2025, 04:00

У ЗСУ порахували втрати російських військ за тиждень

25 лютого 2025, 04:00
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень, із 16 по 23 лютого, Сили оборони України знищили близько 8 790 російських окупантів, а також 2 597 одиниць озброєння та військової техніки загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 5 танків;
  • 140 бойових броньованих машин;
  • 397 артилерійських систем;
  • 13 РСЗВ;
  • 14 установок ППО;
  • 878 одиниць автотехніки;
  • 8 одиниць спецтехніки.

"Також наші захисники знищили ворожу ракету та 1051 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 868 тисяч росіян.

РФ війна окупанти ЗСУ втрати росіян Олександр Павлюк
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