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12 лютого 2025, 23:37

Забив до смерті матір та пішов до церкви: суд виніс вирок жителю Чернігівщини

12 лютого 2025, 23:37
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фото ілюстраційне: поліція
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Суд на Чернігівщині виніс вирок чоловікові, який у стані алкогольного сп'яніння побив до смерті свою матір, разом з якою проживав

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Злочин був чинений 19 січня минулого року. За матеріалами справи, чоловік бив матір ногами та шваброю, що спричинило її смерть. Судмедекспертиза виявила у жінки закриту травму грудної клітки, переломи ребер, розрив легень, синці та рвані рани.

На суді чоловік свою провину визнав. На слідчому експерименті зловмисник розповів, що прокинувся вночі через гуркіт на кухні. Він зайшов до приміщення та побачив свою матір, яка лежала на підлозі. Чоловік почав бити її, після чого далі пішов спати.

Вранці фігурант побачив матір, яка лежала в такому самому положенні, як і вночі. Він пішов поратися по господарству, а потім зайшов до сусіда. Повернувшись разом із сусідом, зрозуміли, що жінка мертва. Чоловіки подзвонили до поліції.

"Потім засуджений зачинив двері будинку та пішов до церкви, де пробув 30 хвилин", — йдеться у вироку суду.

Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві та призначити йому позбавлення волі строком на вісім років. Також він має сплатити 5918 гривень за процесуальні витрати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові чоловік жорстоко вбив 76-річну матір та її кота.

Також в Київській області чоловік вбив пенсіонерку, бо вона не пригостила його алкоголем.

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