Намагався переїхати річку на велосипеді: у Вінниці чоловік провалився під кригу
Інцидент стався у Вінниці 16 січня на річці Південний Буг, поблизу пляжу "Хімік"
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.
Чоловік намагався переїхати річку на велосипеді по тонкому льоду, але той не витримав його ваги, і він провалився в крижану воду.
На щастя, перехожі швидко помітили його та викликали рятувальників. Водолази витягли 38-річного чоловіка з води та дістали його велосипед.
Постраждалому надали першу меддопомогу на місці, а потім передали лікарям.
Нагадаємо, вдень 15 січня на Хмельниччині 12-річний хлопець провалився під кригу. Дитину витягли рятувальники.
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