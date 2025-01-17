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Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.

Чоловік намагався переїхати річку на велосипеді по тонкому льоду, але той не витримав його ваги, і він провалився в крижану воду.

На щастя, перехожі швидко помітили його та викликали рятувальників. Водолази витягли 38-річного чоловіка з води та дістали його велосипед.

Постраждалому надали першу меддопомогу на місці, а потім передали лікарям.

Нагадаємо, вдень 15 січня на Хмельниччині 12-річний хлопець провалився під кригу. Дитину витягли рятувальники.