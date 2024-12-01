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01 грудня 2024, 13:40

На Чернігівщині російський дрон знищив житловий будинок: власниця вистрибнула з вікна

01 грудня 2024, 13:40
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фото: Нацполіція
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У неділю, 1 грудня, російські окупанти знову обстріляли Чернігівщину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки повністю знищений приватний будинок у Прилуцькому районі

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

Відомо, що ворожий дрон влучив у будинок у Варвинській громаді. Внаслідок пожежі домівка 58-річної місцевої мешканки повністю згоріла.

"Жінка встигла врятуватися з палаючої оселі через вікно, будинок знищено вогнем", — йдеться в повідомленні.

Наразі місці події працюють екстрені служби. Поліцейські фіксують наслідки російської атаки та збирають докази воєнного злочину окупантів.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у неділю вранці, 1 грудня, російська армія скинула вибухівку на маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок ворожої атаки три людини загинули, ще 11 місцевих мешканців дістали поранення.

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