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26 листопада 2024, 20:16

Суд визнав знесення садиби Зеленських у Києві законним

26 листопада 2024, 20:16
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фото: facebook.com/AmiDPerov
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Верховний суд визнав законним знесення історичного обʼєкта «Садибний житловий будинок Євменія Зеленського» у центрі Києва. Його знищили у липні 2024 року.

Про це повідомив активіст та пам’яткоохоронець Дмитро Перов, передає RegioNews.

Активіст наголосив, що своїм рішенням суддя відхилив касаційні скарги Київської міської прокуратури та ГО Спадщина щодо захисту та збереження садиби Зеленських.

Зокрема, суд визнав законними видачу містобудівних умов і обмеження на реконструкцію садиби Зеленських.

Нагадаємо, 19 липня центральній частині Києва знесли історичну садибу Зеленських. Виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що це - цинічне порушення закону. Через знесення будівлі 19 століття жителі Києва вийшли під КМДА на акцію протесту.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо знесення історичної будівлі по вул. Кониського 22 (колишня Тургенівська) у Києві - садиби Зеленських. Будинок перебував під арештом, тому його знесення є незаконним.

Київ архітектура знесення памʼятка садиба Зеленських
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