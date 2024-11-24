Росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині: дані ОВА про наслідки
На Чернігівщині внаслідок ракетного удару, який російські війська здійснили вдень 24 листопада, постраждав чоловік
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
За попередніми даними, ворог застосував для удару ракети.
У Корюківському районі пролунали два вибухи. Внаслідок атаки були пошкоджені господарські будівлі.Також відомо, що отримав поранення 28-річний чоловік, його госпіталізували.
Також у в одній із громад біля Чернігова є пошкоджені будинки. Інформація про наслідки уточнюється.
Зазначимо, вибухи у Чернігові пролунали сьогодні, листопада, під час повітряної тривоги близько 16:30.
Нагадаємо, внаслідок нової атаки дронів вдень 24 листопада на Київщині виникла пожежа на підприємстві.
Росія атакувала Дніпро ракетним комплексом "Кєдр", ― ГУРВсі новини »
22 листопада 2024, 16:00Після удару міжконтинентальною ракетою по Дніпру Путін виступив з заявою
21 листопада 2024, 20:08Внаслідок ударів по Дніпру та Кривому Рогу постраждали 34 людини
21 листопада 2024, 18:46
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
ЗМІ оприлюднили фото уламків нової балістичної ракети, якою РФ била по Дніпру
24 листопада 2024, 18:23Внаслідок нової атаки дронів на Київщині виникла пожежа на підприємстві
24 листопада 2024, 17:20Російські військові вдерлися у квартиру у Торецьку та розстріляли з автомата двох жінок
24 листопада 2024, 16:51Померла третя дитина з родини, яка отруїлася грибами на Тернопільщині
24 листопада 2024, 16:24В Одесі через відключення світла діти застрягли на атракціоні на 18-метровій висоті
24 листопада 2024, 15:51Правоохоронці заявляють про хвилю диверсій проти співробітників поліції, — ЗМІ
24 листопада 2024, 15:19На Рівненщині 13-річного хлопчика засипало піском на сміттєзвалищі, він загинув
24 листопада 2024, 14:54Дипломат розповів про рішення Туреччини, яке врятувало Одесу та Миколаїв від російської окупації
24 листопада 2024, 14:16У Мостиськах на Львівщині у дворі будинку підірвали гранату
24 листопада 2024, 13:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі блоги »