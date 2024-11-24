Росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині: дані ОВА про наслідки

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На Чернігівщині внаслідок ракетного удару, який російські війська здійснили вдень 24 листопада, постраждав чоловік

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За попередніми даними, ворог застосував для удару ракети.



У Корюківському районі пролунали два вибухи. Внаслідок атаки були пошкоджені господарські будівлі.Також відомо, що отримав поранення 28-річний чоловік, його госпіталізували.

Також у в одній із громад біля Чернігова є пошкоджені будинки. Інформація про наслідки уточнюється.

Зазначимо, вибухи у Чернігові пролунали сьогодні, листопада, під час повітряної тривоги близько 16:30.

Нагадаємо, внаслідок нової атаки дронів вдень 24 листопада на Київщині виникла пожежа на підприємстві.