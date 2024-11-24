Россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине: данные ОВА о последствиях

фото иллюстративное: соцсети

На Черниговщине в результате ракетного удара, который российские войска совершили днем 24 ноября, пострадал мужчина

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

По предварительным данным, враг применил для удара ракеты.



В Корюковском районе прогремели два взрыва. В результате атаки были повреждены хозяйственные постройки. Также известно, что получил ранение 28-летний мужчина, его госпитализировали.

Также в одной из общин возле Чернигова есть поврежденные дома. Информация о последствиях уточняется.

Отметим, взрывы в Чернигове прогремели сегодня, ноября, во время воздушной тревоги около 16:30.

Напомним, в результате новой атаки дронов днем 24 ноября в Киевской области возник пожар на предприятии.