Прикордонники знищили російський триколор, який ДРГ вивісила на Чернігівщині

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Поблизу кордону на Чернігівщині прикордонники знищили російські триколори, які диверсанти встановили на зруйнованому мосту через річку Судость, неподалік села Грем'яч

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

За даними розвідки, російська диверсійно-розвідувальна група залишила цей район ще до ліквідації встановлених прапорів.

"Операція з їх утилізації була проведена швидко та безпечно для наших військових. Після виявлення російської символіки прикордонники оперативно застосували дрони, які точними ударами знищили "ганчірки" окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада захисники Чернігівщини виявили російський триколор, встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость. Заява російських пропагандистів про те, що їхня ДРГ зайшла в село Грем'яч, не відповідає дійсності.