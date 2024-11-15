фото: ДПСУ

У п'ятницю, 15 листопада, захисники Чернігівщини виявили російський триколор, встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость. Заява російських пропагандистів про те, що їхня ДРГ зайшла в село Грем'яч, не відповідає дійсності

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Міст, біля якого російські диверсанти встановили свою "ганчірку", окупанти не переходили. Зазначається, що територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками. Водночас у населених пунктах, які розташовані між річками і кордоном, ніхто не проживає. Крім того, через постійне підтоплення на цій території неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення.

"Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону. Українські захисники знищували і продовжують нищити ворога та його диверсантів", – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ закликали громадян не піддаватися інформаційно-психологічному впливу ворога.

Нагадаємо, найбільша кількість ворожих ДРГ фіксується на Сумщині.