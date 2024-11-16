Пограничники уничтожили российский триколор, который ДРГ вывесила на Черниговщине
У границы на Черниговщине пограничники уничтожили российские триколоры, которые диверсанты установили на разрушенном мосту через реку Судость
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
По данным разведки, российская диверсионно-разведывательная группа покинула этот район еще до ликвидации установленных флагов.
"Операция по их утилизации была проведена быстро и безопасно для наших военных. После обнаружения российской символики пограничники оперативно применили дроны, которые точными ударами уничтожили тряпки оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, 15 ноября защитники Черниговщины обнаружили российский триколор, установленный неподалеку от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов о том, что их ДРГ зашла в село Гремяч, не соответствует действительности.