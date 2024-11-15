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Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп зменшилася, проте ворог не припиняє спроб проникнення. Найчастіше такі спроби фіксують на Сумщині

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"Всі підрозділи різних складових сил оборони діють спільно. Використовують різні технічні засоби і спостереження за місцевостю та безпілотні літальні апарати, аби вчасно викрити такі групи, вибити їх з нашої території", – зазначив Демченко.

Нагадаємо, раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російська окупаційна армія не має резервів для наступу на Запоріжжя. Окупанти тероризують місто, обстрілюючи авіацією.