На Черниговщине задержали депутата горсовета, которая устраивала мужчин на фиктивное обучение
Служба безопасности Украины разоблачила на Черниговщине очередную схему уклонения от мобилизации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В частности, контрразведка разоблачила депутат горсовета, которая способствовала незаконному зачислению военнообязанных на обучение в местный колледж.
Таким образом, как отмечается в сообщении, уклонисты получали возможность избежать призыва в качестве соискателей высшего профессионального образования.
Фигурантке объявили о подозрении, ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили преподавателя Сумского центра профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса, который за взятки решал вопрос о поступлении на обучение военнообязанных.
Также преподаватель частного вуза в Киеве получил подозрение. Он обещал за деньги устроить мужчину в одно из предприятий, которое занимается гуманитарным разминированием.