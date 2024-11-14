На Черниговщине задержали депутата горсовета, которая устраивала мужчин на фиктивное обучение

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Служба безопасности Украины разоблачила на Черниговщине очередную схему уклонения от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В частности, контрразведка разоблачила депутат горсовета, которая способствовала незаконному зачислению военнообязанных на обучение в местный колледж.

Таким образом, как отмечается в сообщении, уклонисты получали возможность избежать призыва в качестве соискателей высшего профессионального образования.

Фигурантке объявили о подозрении, ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили преподавателя Сумского центра профессионально-технического образования пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса, который за взятки решал вопрос о поступлении на обучение военнообязанных.

Также преподаватель частного вуза в Киеве получил подозрение. Он обещал за деньги устроить мужчину в одно из предприятий, которое занимается гуманитарным разминированием.