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13 листопада 2024, 11:14

У Чернігові затримали російського агента, який планував вбивства військових ЗСУ

13 листопада 2024, 11:14
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фото: СБУ
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Українські спецслужби затримали агента російської воєнної розвідки у Чернігові, який займався підпалами авто та просив у кураторів завдання про вбивства українських військових. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

В СБУ розповіли, що затримали 45-річного місцевого безробітного. Росіяни вийшли на нього через Telegram.

Фігурант отримав від кураторів завдання підпалити військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові. Він виконав ці доручення.

Також за завданням росіян він коригував ворожі удари по регіону. Для отримання координат для ударів ворога він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільший інтерес ворога становили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, де перебували на лікуванні поранені військові.

Як зазначається у повідомленні, фігурант зізнався, що заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації військових ЗСУ.

"Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон і комп’ютер, які він використовував для комунікації з російськими кураторами. Чоловікові оголошено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу, йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Сумській області агента ФСБ - 48-річного ексдепутата Шосткинської міськради від забороненої "Партії регіонів". Фігурант шпигував за Силами оборони та закликав росіян бомбардувати місто.

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