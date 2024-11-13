В Чернигове задержан российский агент, который планировал убийства военных ВСУ

фото: СБУ

Украинские спецслужбы задержали агента российской военной разведки в Чернигове, который занимался поджогами авто и просил у кураторов задачу об убийствах украинских военных.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В СБУ рассказали, что задержали 45-летнего местного безработного. Россияне вышли на него через Telegram.

Фигурант получил от кураторов задачу поджечь военный пикап и трансформаторную подстанцию в Чернигове. Он выполнил эти поручения.

Также по заданию россиян он корректировал вражеские удары по региону. Для получения координат ударов врага он арендовал квартиры с панорамным видом на оборонные и гражданские объекты. Наибольший интерес врага представляли ремонтные базы ВСУ и медучреждения, где находились на лечении раненые военные.

Как говорится в сообщении, фигурант признался, что заявил российскому куратору о готовности к физической ликвидации военных ВСУ.

"Для покушения агент планировал использовать самодельные взрывные устройства или дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.

В ходе обысков у задержанного изъяли мобильный телефон и компьютер, которые он использовал для коммуникации с российскими кураторами. Мужчине объявлено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее СБУ задержала в Сумской области агента ФСБ – 48-летнего эксдепутата Шосткинского горсовета от запрещенной "Партии регионов". Фигурант шпионил за Силами обороны и призвал россиян бомбить город.