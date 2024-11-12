На Черкащині викрили чотирьох адміністраторів груп в месенджерах, які повідомляли про місця вручення повісток

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Правоохоронці викрили чотирьох адміністраторів Телеграм-каналів та груп у Вайбері, які сповіщали про місця роздачі ТЦК повісток

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Фігуранти активно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації. Для цього постійно у пабліках поширювали місця роботи представників ТЦК.

Спільноти набули популярності серед потенційних призовників регіону. Кількість підписників найбільшої групи складала понад 50 тисяч учасників.

За даними слідства, адміністраторами груп виявились: мешканець Звенигородщини, підприємиця з Умані та IT-шник і колишній працівник держоргану з Черкас.

У чатах фігуранти публікували інформацію про місця роботи ТЦК та розташування мобільних блокпостів на території Черкаської області. Дані збирали особисто об’їжджаючи територію регіону, а також надавали доступ для публікацій про локації ТЦК учасникам спільнот.

Для анонімності один з адмінів зареєструвався під вигаданим нікнеймом, інші – використовували так звані "кодовані слова" та позначки, щоб інформувати ухилянтів.

Масштаби черкаської групи дозволяли охоплювати все місто та "зливати" локації мобільних постів та місця роздачі повісток предстаниками ТЦК. Адміни та учасники швидко збирали інформацію з координатами та в реальному часі оновлювали дані у групі, чим перешкоджали проведенню мобілізації.

У ході оперативних заходів кіберфахівці СБУ заблокували деструктивні групи.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявили мобільні телефони із доказами протиправних дій.

Трьом фігурантам оголосили підозри. Вирішується питання про повідомлення про підозру ще одному із встанолених адмінів.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаєио, у жовтні правоохоронці затримали 19 адміністраторів та дописувачів Telegram-каналів, які публікували локації ЗСУ.