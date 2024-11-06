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06 листопада 2024, 02:31

Хотіли до Словаччини, але чотири дні блукали в горах: на Закарпатті спіймали двох чоловіків

06 листопада 2024, 02:31
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фото: ДПСУ
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Прикордонники Чопського загону виявили у горах чоловіків, які блукали там чотири дні. Вони хотіли нелегально потрапити до Словаччини

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час патрулювання військовослужбовці виявили двох чоловіків, які йшли дорогою, що веде до прикордонного підрозділу. Як виявилося, чоловіки блукали в горах уже чотири доби. Жителі Донеччини та Черкащини зізналися, що планували незаконно втекти до Словаччини.

Мандрівники розповіли, що познайомилися у соцмережах, де обидва вивчали інформацію щодо незаконного перетинання кордону. Далі вирішили об’єднатися, щоб йти разом. Для перетинання кордону обрали складну високогірну ділянку, оскільки, на їхню думку, там мали більше шансів уникнути прикордонних нарядів.

Чоловіки ретельно готувалися до подорожі: придбали туристичний одяг та навіть антитепловізійні дощовики, проклали маршрут у мобільних застосунках, запаслися провізією. Втім, вони не врахували складність гірських ділянок та відсутність мобільного покриття на певних місцях. Врешті, чоловіки збилися з маршруту та блукали навмання. Через чотири дні вони вийшли на стежину поблизу відділу прикордонної служби. Там їх і виявили прикордонники.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку. Їхню подальшу долю визначить суд.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перебратися в Румунію на небезпечній ділянці.

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