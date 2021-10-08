Мер Чернігова розповів, коли у місті увімкнуть опалення
Мер Чернігова Владислав Атрошенко доручив розпочати опалювальний сезон у місті
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку міського голови.
За словами Атрошенка, опалювальний сезон у місті розпочнеться вже 11 жовтня.
"Дав доручення теплогенеруючим підприємствам з 8 ранку понеділка, 11 жовтня, включити опалення в житлових будинках", - заявив мер Чернігова.
Нагадаємо, що у Харкові 7 жовтня вже розпочався опалювальний сезон. А у Львові опалювальний сезон розпочнеться з понеділка, 11 жовтня.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки