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08 жовтня 2021, 16:21 110

Мер Чернігова розповів, коли у місті увімкнуть опалення

08 жовтня 2021, 16:21 110
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Фото: Рixabay
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Мер Чернігова Владислав Атрошенко доручив розпочати опалювальний сезон у місті

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку міського голови.

За словами Атрошенка, опалювальний сезон у місті розпочнеться вже 11 жовтня.

"Дав доручення теплогенеруючим підприємствам з 8 ранку понеділка, 11 жовтня, включити опалення в житлових будинках", - заявив мер Чернігова.

Нагадаємо, що у Харкові 7 жовтня вже розпочався опалювальний сезон. А у Львові опалювальний сезон розпочнеться з понеділка, 11 жовтня.

Чернігів опалення Владислав Атрошенко

 
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