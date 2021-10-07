У Харкові розпочався опалювальний сезон
У Харкові 7 жовтня увімкнули опалення у комунальних установах
Про це йдеться на сайті Харківської міської ради, пише RegioNews.
У повідомленні уточнюється, що, згідно з документом, опалення спочатку увімкнули в медичних установах, освітніх закладах та інших об'єктах соціальної інфраструктури. Також у мерії Харкова відзвітували, що місто готове до початку опалювального сезону.
"У межах підготовки до опалювального сезону було проведено реконструкцію і капітальний ремонт котелень, замінено понад 100 км технічно зношених тепломереж", - сказано в повідомленні.
До слова, традиційно, опалювальний сезон стартує 15 жовтня, але опалення вмикають раніше, якщо протягом трьох діб середня температура не перевищує +8 градусів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що запас газу в українських підземних сховищах утричі менший, ніж у цей період минулоріч.