У Харкові розпочався опалювальний сезон

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У Харкові 7 жовтня увімкнули опалення у комунальних установах

Про це йдеться на сайті Харківської міської ради, пише RegioNews.

У повідомленні уточнюється, що, згідно з документом, опалення спочатку увімкнули в медичних установах, освітніх закладах та інших об'єктах соціальної інфраструктури. Також у мерії Харкова відзвітували, що місто готове до початку опалювального сезону.

"У межах підготовки до опалювального сезону було проведено реконструкцію і капітальний ремонт котелень, замінено понад 100 км технічно зношених тепломереж", - сказано в повідомленні.

До слова, традиційно, опалювальний сезон стартує 15 жовтня, але опалення вмикають раніше, якщо протягом трьох діб середня температура не перевищує +8 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що запас газу в українських підземних сховищах утричі менший, ніж у цей період минулоріч.