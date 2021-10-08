Стало відомо, коли розпочнеться опалювальний сезон у Львові

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Опалювальний сезон у Львові розпочнеться з понеділка, 11 жовтня

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради Львова.

Опалення включать для усіх споживачів теплопостачальних підприємств.

"З понеділка, 11 жовтня, розпочинаємо опалювальний сезон у м. Львові. Опалення подаватимемо до усіх категорій споживачів - школи, садочки, лікарні і населення", - сказала заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

За її словами, опалювальний сезон розпочнуть, "тому що з п’ятниці на суботу буде похолодання, прогнозують мінус 1 градус, і така температура буде продовж вихідних".

Маруняк повідомила, що технічно будинки і об’єкти теплопостачання готові до подачі опалення. А 9 жовтня, суботу, буде оголошено робочим днем для управляючих компаній.

Нагадаємо, що у Харкові 7 жовтня вже розпочався опалювальний сезон.