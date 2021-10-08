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08 октября 2021, 16:21 79

Мэр Чернигова рассказал, когда в городе включат отопление

08 октября 2021, 16:21 79
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Фото: Рixabay
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко поручил начать отопительный сезон в городе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу городского головы.

По словам Атрошенко, отопительный сезон в городе начнется уже 11 октября.

"Дал поручение теплогенерирующим предприятиям с 8 утра понедельника, 11 октября, включить отопление в жилых домах", - заявил мэр Чернигова.

Напомним, что в Харькове 7 октября уже начался отопительный сезон. А во Львове отопительный сезон начнется с понедельника, 11 октября.

Чернигов отопление Владислав Атрошенко

 
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