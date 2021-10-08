Мэр Чернигова рассказал, когда в городе включат отопление
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко поручил начать отопительный сезон в городе
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу городского головы.
По словам Атрошенко, отопительный сезон в городе начнется уже 11 октября.
"Дал поручение теплогенерирующим предприятиям с 8 утра понедельника, 11 октября, включить отопление в жилых домах", - заявил мэр Чернигова.
Напомним, что в Харькове 7 октября уже начался отопительный сезон. А во Львове отопительный сезон начнется с понедельника, 11 октября.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки