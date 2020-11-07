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07 листопада 2020, 15:34 1056

Голову Чернігівської РДА відправили під домашній арешт

07 листопада 2020, 15:34 1056
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Його підозрюють в отриманні хабара
Його підозрюють в отриманні хабара
Фото: СБУ
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Печерський суд Києва постановив утримувати Сергія Журмана, голову Чернігівської райдержадміністрації, підозрюваного в отриманні хабара, під цілодобовим домашнім арештом до 27 грудня.

Про це Суспільному повідомив його адвокат Владислав Кіча, передає RegioNews.

Адвокат підозрюваного вважає звинувачення необгрунтованим.

Підозра – необґрунтована, справа, як то кажуть, шита білими нитками. Обвинувачення прохало тримання під вартою, я – звільнення під особисте зобов’язання. Суд вирішив десь посередині", - сказав Кіча.

Постановою суду адвокат не задоволений і планує пізніше оскаржувати її у суді, проситиме звільнити посадовця під особисте зобов’язання. Тим часом Сергій Журман перебуватиме під арештом вдома у Чернігові.

Нагадаємо, 4 листопада Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації, який також є депутатом Чернігівської обласної ради.

хабар арешт Чернігів РДА голова
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