Голову Чернігівської РДА відправили під домашній арешт
Печерський суд Києва постановив утримувати Сергія Журмана, голову Чернігівської райдержадміністрації, підозрюваного в отриманні хабара, під цілодобовим домашнім арештом до 27 грудня.
Про це Суспільному повідомив його адвокат Владислав Кіча, передає RegioNews.
Адвокат підозрюваного вважає звинувачення необгрунтованим.
Підозра – необґрунтована, справа, як то кажуть, шита білими нитками. Обвинувачення прохало тримання під вартою, я – звільнення під особисте зобов’язання. Суд вирішив десь посередині", - сказав Кіча.
Постановою суду адвокат не задоволений і планує пізніше оскаржувати її у суді, проситиме звільнити посадовця під особисте зобов’язання. Тим часом Сергій Журман перебуватиме під арештом вдома у Чернігові.
Нагадаємо, 4 листопада Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації, який також є депутатом Чернігівської обласної ради.