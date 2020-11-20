Кабмін звільнив главу Міненерго Буславець і призначив тимчасового очільника
Кабінет міністрів України під час засідання 20 листопада звільнив Ольгу Буславець з посади виконуючої обовʼязки міністра енергетики.
Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.
20 листопада на позачерговому засіданні Уряду прийнято рішення про визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України № 604 про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра енергетики на Буславець О. А”, - повідомили в Кабміні.
Новим тимчасовим керівником Міністерства енергетики призначений заступник Ольги Буславець — Юрій Бойко.
Під час засідання уряду прем’єр-міністр подякував Ользі Буславець за зміни, які вдалося реалізувати в ці непрості для країни місяці”, — йдеться в повідомленні.
Також премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Ольга Буславець залишається працювати в урядовій команді.
Нагадаємо, раніше Кабмін здійснив низку кадрових призначень у міністерствах та відомствах.