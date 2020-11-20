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20 листопада 2020, 18:31 10

Кабмін звільнив главу Міненерго Буславець і призначив тимчасового очільника

20 листопада 2020, 18:31 10
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Ольга Буславець очолювала міністерство із 16 квітня 2020 року
Ольга Буславець очолювала міністерство із 16 квітня 2020 року
Фото: Кабмін
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Кабінет міністрів України під час засідання 20 листопада звільнив Ольгу Буславець з посади виконуючої обовʼязки міністра енергетики.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

20 листопада на позачерговому засіданні Уряду прийнято рішення про визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України № 604 про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра енергетики на Буславець О. А”, - повідомили в Кабміні.

Новим тимчасовим керівником Міністерства енергетики призначений заступник Ольги Буславець — Юрій Бойко.

Під час засідання уряду прем’єр-міністр подякував Ользі Буславець за зміни, які вдалося реалізувати в ці непрості для країни місяці”, — йдеться в повідомленні.

Також премʼєр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Ольга Буславець залишається працювати в урядовій команді.

Нагадаємо, раніше Кабмін здійснив низку кадрових призначень у міністерствах та відомствах.

Кабмін звільнення Міністерство енергетика Ольга Буславець
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Кабмін звільнив главу Міненерго Буславець і призначив тимчасового очільника
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