Голова Чернігівської РДА затриманий на хабарі
Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації, який також є депутатом Чернігівської обласної ради.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 тисяч доларів США у місцевого мешканця.
У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області.
Правоохоронці затримали голову Чернігівської райдержадміністрації під час отримання неправомірної вигоди.
Наразі відбуваються обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта і тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції затриманого.
Операція із викриття зловмисника проводилась спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.
Нагадаємо, раніше, 30 жовтня ДБР затримало "на гарячому" ТОП-чиновника ДФС.