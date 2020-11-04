Голова Чернігівської РДА затриманий на хабарі

Чиновник вимагав у місцевого мешканця 10 тисяч доларів США за погодження зміни цільового призначення 6 гектарів землі

Чиновник вимагав у місцевого мешканця 10 тисяч доларів США за погодження зміни цільового призначення 6 гектарів землі

Фото СБУ

Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації, який також є депутатом Чернігівської обласної ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 тисяч доларів США у місцевого мешканця.

У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області.

Правоохоронці затримали голову Чернігівської райдержадміністрації під час отримання неправомірної вигоди.

Наразі відбуваються обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта і тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції затриманого.

Операція із викриття зловмисника проводилась спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, раніше, 30 жовтня ДБР затримало "на гарячому" ТОП-чиновника ДФС.