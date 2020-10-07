Кандидат в мэры Чернигова от "Слуги народа" не знает, сколько стоит проезд в городском троллейбусе

Также Юрий Тарасовец не знает, откуда город закупает электротранспорт

Также Юрий Тарасовец не знает, откуда город закупает электротранспорт

Фото: Facebook

Кандидат на должность городского головы Чернигова от партии «Слуга народа» Юрий Тарасовец не знает, сколько надо заплатить за проезд в городском троллейбусе и где эти троллейбусы закупают.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Юрия Тарасовца в Facebook и местное издание "Высокий вал".

Как сообщает "Высокий вал" недавно в программе "Обратный отсчет", которая выходит на Общественном, Юрий Тарасовец не смог правильно ответить на вопрос, сколько стоит проезд в черниговском троллейбусе и сказал, что стоимость билета 4,5 грн. (правильно - 5 грн).

Кроме того, на своей странице в Facebook, кандидат от "Слуги народа" разместил пост с призывом о поддержке местных товаропроизводителей на примере все тех же троллейбусов, которые, по его мнению, закупают во Львове и Виннице.

Акцент на городской заказ ⠀ - В городе очень много текстильных предприятий: "Элегант”, "ТК Стиль”, та же... Опубликовано Юрий Тарасовец Среда, 7 октября 2020 г.

На самом деле уже пять лет подряд городская власть закупает троллейбусы именно у местного производителя — Черниговского автозавода.

По словам начальника управления транспорта Александра Рыжего, за последние пять лет были приобретены 32 низкопольных троллейбуса "Эталон" и "Барвинок". Также в ближайшее время закупят еще пять — сейчас проходят переговорные процедуры. Что касается львовских троллейбусов, то их еще закупали в "кучмовские времена" - в 2005-м году. Таких машин в автопарке всего две. Винницких машин в парке вообще нет.

Кроме того, пишут журналисты издания "Высокий вал", у кандидата в мэры Чернигова проблемы еще и с историей города, в котором он идет на выборы. Во время одного из эфиров Юрий Тарасовец не смог сказать, кто такой Мстислав Храбрый - князь, во времена которого Черниговское княжество достигло пика развития. И еще Тарасовец не смог вспомнить дату первого летописного упоминания Чернигова.

Напомним, на Черниговщине "Слуга народа" Семинский подрался с владельцем рекламной фирмы