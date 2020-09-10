ЦВК зареєструвала Олега Ляшка кандидатом на довиборах у 208 окрузі

Крім Ляшка сьогодні зареєстрували ще двох кандидатів

Крім Ляшка сьогодні зареєстрували ще двох кандидатів

Фото: Фіртка

Центральна виборча комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати на окрузі №208.

Про це повідомила пресслужба комісії за підсумками засідання 10 вересня, інформує RegioNews. Серед зареєстрованих сьогодні: Іван Донецьк ("Прогресивна соціалістична партія України")

Олег Ляшко ("Радикальна партія Олега Ляшка")

Віталій Чорний ("Команда Сергія Мінька") Раніше ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів: Олексія Оскера, Михайла Побігая та Сергія Суханова. Нагадаємо, що вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка. Процес довиборів до Ради стартував 26 серпня.

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