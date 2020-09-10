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10 вересня 2020, 20:21 1

ЦВК зареєструвала Олега Ляшка кандидатом на довиборах у 208 окрузі

10 вересня 2020, 20:21 1
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Крім Ляшка сьогодні зареєстрували ще двох кандидатів
Крім Ляшка сьогодні зареєстрували ще двох кандидатів
Фото: Фіртка
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Центральна виборча комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати на окрузі №208.

Про це повідомила пресслужба комісії за підсумками засідання 10 вересня, інформує RegioNews.

Серед зареєстрованих сьогодні:

  • Іван Донецьк ("Прогресивна соціалістична партія України")
  • Олег Ляшко ("Радикальна партія Олега Ляшка")
  • Віталій Чорний ("Команда Сергія Мінька")

Раніше ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів: Олексія Оскера, Михайла Побігая та Сергія Суханова.

Нагадаємо, що вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка. Процес довиборів до Ради стартував 26 серпня.

Чернігівська область Чернігів вибори Верховна Рада Олег Ляшко Кандидат
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