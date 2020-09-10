ЦВК зареєструвала Олега Ляшка кандидатом на довиборах у 208 окрузі
Крім Ляшка сьогодні зареєстрували ще двох кандидатів
Крім Ляшка сьогодні зареєстрували ще двох кандидатів
Центральна виборча комісія зареєструвала трьох кандидатів у народні депутати на окрузі №208.
Про це повідомила пресслужба комісії за підсумками засідання 10 вересня, інформує RegioNews.
Серед зареєстрованих сьогодні:
- Іван Донецьк ("Прогресивна соціалістична партія України")
- Олег Ляшко ("Радикальна партія Олега Ляшка")
- Віталій Чорний ("Команда Сергія Мінька")
Раніше ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів: Олексія Оскера, Михайла Побігая та Сергія Суханова.
Нагадаємо, що вибори у 208 окрузі призначені на 25 жовтня цього року у зв’язку зі смертю нардепа Валерія Давиденка. Процес довиборів до Ради стартував 26 серпня.
Шмигаль сказав, коли до Ради надійде проєкт держбюджетуВсі новини »
10 вересня 2020, 15:55Мер Кам`янця-Подільського Сімашкевич не йтиме на вибори
10 вересня 2020, 15:48Козицький дарує кіз: активісти виявили факти прихованої агітації серед чиновників ЛОДА
10 вересня 2020, 15:19
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Штепа та інші: хто стане новим мером Слов'янська