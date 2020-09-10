ЦИК зарегистрировала Олега Ляшко кандидатом на довыборах в 208 округе
Кроме Ляшко сегодня зарегистрировали еще двух кандидатов
Кроме Ляшко сегодня зарегистрировали еще двух кандидатов
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты на округе №208.
Об этом сообщила пресс-служба комиссии по итогам заседания 10 сентября, передает RegioNews.
Среди зарегистрированных сегодня:
- Иван Донецк ("Прогрессивная социалистическая партия Украины")
- Олег Ляшко ("Радикальная партия Олега Ляшко")
- Виталий Черный ("Команда Сергея Минько")
Ранее ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов: Алексея Оскера, Михаила Побегая и Сергея Суханова.
Напомним, что выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давыденко. Процесс довыборов в Раду стартовал 26 августа.
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