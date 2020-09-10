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10 сентября 2020, 20:21

ЦИК зарегистрировала Олега Ляшко кандидатом на довыборах в 208 округе

10 сентября 2020, 20:21
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Кроме Ляшко сегодня зарегистрировали еще двух кандидатов
Кроме Ляшко сегодня зарегистрировали еще двух кандидатов
Фото: Фіртка
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов в народные депутаты на округе №208.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии по итогам заседания 10 сентября, передает RegioNews.

Среди зарегистрированных сегодня:

  • Иван Донецк ("Прогрессивная социалистическая партия Украины")
  • Олег Ляшко ("Радикальная партия Олега Ляшко")
  • Виталий Черный ("Команда Сергея Минько")

Ранее ЦИК зарегистрировала еще трех кандидатов: Алексея Оскера, Михаила Побегая и Сергея Суханова.

Напомним, что выборы в 208 округе назначены на 25 октября этого года в связи со смертью нардепа Валерия Давыденко. Процесс довыборов в Раду стартовал 26 августа.

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