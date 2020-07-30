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30 июля 2020, 17:00 1

Плюс миллион: мэр Чернигова обновил свою декларацию

30 июля 2020, 17:00 1
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Градоначальник задекларировал дивиденды от частного предприятия "АГРО-ТРЕЙДЕР"
Фото: ЧеLine
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Черниговский городской голова Владислав Атрошенко стал богаче на миллион гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на данные НАЗК.

Аграрной фирмой в Ичнянском районе Черниговщины, которая ежемесячно приносит мэру по миллиону дивидентов, Владислав Атрошенко владеет совместно со своим бизнес-партнером – депутатом облсовета Валерием Куличем. 2 июня 2020 года мэр также получил доход (1 миллион гривен) в виде дивидендов от этого частного предприятия.

Напомним, в 2020 году мэр уже четыре раза подавал информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии. Последний раз это было 2 июля, когда Атрошенко унаследовал более 138 млн грн.

доходы деньги Чернигов мэр Атрошенко Владислав Декларация
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