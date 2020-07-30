Плюс миллион: мэр Чернигова обновил свою декларацию
Градоначальник задекларировал дивиденды от частного предприятия "АГРО-ТРЕЙДЕР"
Градоначальник задекларировал дивиденды от частного предприятия "АГРО-ТРЕЙДЕР"
Черниговский городской голова Владислав Атрошенко стал богаче на миллион гривен.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на данные НАЗК.
Аграрной фирмой в Ичнянском районе Черниговщины, которая ежемесячно приносит мэру по миллиону дивидентов, Владислав Атрошенко владеет совместно со своим бизнес-партнером – депутатом облсовета Валерием Куличем. 2 июня 2020 года мэр также получил доход (1 миллион гривен) в виде дивидендов от этого частного предприятия.
Напомним, в 2020 году мэр уже четыре раза подавал информацию о существенных изменениях в имущественном состоянии. Последний раз это было 2 июля, когда Атрошенко унаследовал более 138 млн грн.
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