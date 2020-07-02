Мер Чернігова Атрошенко успадкував понад 138 млн

Він вже вчетверте за рік подає декларацію про суттєві зміни у майновому стані

Він вже вчетверте за рік подає декларацію про суттєві зміни у майновому стані

Фото: Twitter

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко отримав у спадок 138 млн 411 тыс. 635 грн.

Про це йдеться у його декларації про суттєві зміни майнового стану, поданій 2 липня, передає RegioNews. Згідно з розміщеною на сайті НАЗК інформацією, від свого батька Анатолія Атрошенка мер Чернігова успадкував 138 млн 411 тис. 635 грн. Також у його власність перейшов житловий будинок площею 783,1 кв. м. і вартістю 6 млн 900 тис. 826 грн. Це вже четверта у цьому році декларація Атрощенка про суттєві зміни у майновому стані. Місяць тому, 3 червня, Атрошенко задекларував 1 млн грн дивідендів, отриманих від ПП "Агро-Трейдер". У ще двох, за 31 березня і 8 квітня, повідомляється про благодійні витрати: пожертву на закупівлю медичного обладнання (100 тис. грн) і фінансування закупівлі апарата штучної вентиляції легень (430 тис. грн). У щорічній декларації за 2019 рік Атрошенко вказав отриманий ним і дружиною з різних джерел дохід загальною сумою у понад 64 млн грн. Раніше повідомлялось, що мер Чернігова обізвав ідіотами нардепів від "Слуг народу".

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