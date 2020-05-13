Дрони допоможуть вберегти ліси Чернігівщини від вирубки

Збитки через незаконні рубки лісу оцінюють у 58,6 млн гривень

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Збитки через незаконні рубки лісу оцінюють у 58,6 млн гривень

На протидію незаконним вирубкам в регіоні виділять мільйон гривень. За ці кошти придбають сучасне обладнання для держінспекторів.

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

На протидію незаконним рубкам лісів і діяльності нелегальних деревообробних пунктів в регіоні у 2020-2024 роках, передбачено один мільйон гривень.

За ці кошти придбають технічні засоби для роботи держінспекторів з охорони довкілля. Закуплять квадрокоптери, тепловізори, прилади нічного бачення, планшети із програмним забезпеченням для визначення системи координат, здійснення геолокації на місцевості, тощо.

За останні роки сума збитків, завдана лісовому господарству області через незаконні рубки лісу, склала понад 58,6 мільйонів гривень.

На Чернігівщині розширили також мережу природно-заповідного фонду області. На території Прилуцького району створюється ландшафтний заказник "Засенкове". У Ріпкинському районі – гідрологічний заказник "Верхній Болгач". А також ботанічні пам’ятки природи "Лизуноворуднянські дуби" та "Бурковщинський дуб". На території Козелецького району – орнітологічний заказник місцевого значення "Кулик".

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук відсторонив керівника Чернігівського управління лісового господарства Олександра Зінченко через значні порушеннями в державних лісгоспах регіону.

Уряд запровадив низку заходів з контролю та легалізації діяльності у лісовому господарстві. Усі лісокористувачі повинні працювати виключно у системі Електронного обліку деревини. Перевірити легальність деревини за номером бирки, номером автомобіля та товарно-транспортною накладною можна через сервіс open.ukrforest.com.