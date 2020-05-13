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13 мая 2020, 16:27 5

За период карантина в Чернигове очистился воздух

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13 мая 2020, 16:27 5
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Общий уровень загрязнения воздуха в городе оценили как низкий
Чернигов. Фото: Wikimapia
Общий уровень загрязнения воздуха в городе оценили как низкий

Остановилось много производств, по улицам стало ездить меньше транспорта - снижение активности человеческой деятельности вследствие пандемии COVID-19 уменьшило негативное воздействие на окружающую среду.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговскую ОГА.

В апреле в областном центре зафиксировано снижение содержания диоксидов серы и азота в воздухе, показатели взвешенных веществ и оксида углерода не изменились.

По данным наблюдений, общий уровень загрязнения воздуха по ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) в апреле оценивался как низкий. Превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций отмечалось лишь по диоксиду азота.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городе осуществляет Черниговский областной центр по гидрометеорологии на двух стационарных постах за содержанием четырех основных примесей: взвешенных веществ (пыли), диоксида серы, оксида углерода и диоксида азота.

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Чернигов Черниговская область карантин коронавирус
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