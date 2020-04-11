Відповідне відео з наради у міськраді поширили у соціальних мережах, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

"Хто перехворіє - той одужає. У нас летальних випадків не буде. Учора Фалю (Володимир Фаль - головний лікар міської лікарні № 2, що визнана базовою на рівні міста для лікуваня COVID-19) передав пляшку коньяку. Це для чого? Це не тільки на день народження, а й для того, щоб не було летальних випадків. Він заприсягнувся. Чернігівцям нічого боятися. Хто перехворіє - той одужає, без проблем", - заявив Атрошенко.