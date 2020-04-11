У Чернігові летальних випадків від коронавірусу не буде, - мер міста Атрошенко
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко переконаний, що смертей від коронавірусу у місті не буде
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко переконаний, що смертей від коронавірусу у місті не буде
Відповідне відео з наради у міськраді поширили у соціальних мережах, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.
"Хто перехворіє - той одужає. У нас летальних випадків не буде. Учора Фалю (Володимир Фаль - головний лікар міської лікарні № 2, що визнана базовою на рівні міста для лікуваня COVID-19) передав пляшку коньяку. Це для чого? Це не тільки на день народження, а й для того, щоб не було летальних випадків. Він заприсягнувся. Чернігівцям нічого боятися. Хто перехворіє - той одужає, без проблем", - заявив Атрошенко.
Нагадаємо, на Чернігівщині підтверджено 9 випадків COVID-19.
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